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Воронежские новости

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Более 400 беспилотников силы ПВО сбили над регионами России ночью 3 сентября

Более 400 беспилотников силы ПВО сбили над регионами России ночью 3 сентября

Военные обнаружили и уничтожили 416 вражеских беспилотников в ночь на 3 сентября над регионами нашей страны.

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