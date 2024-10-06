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Закон, порядок, государство

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УТ МВД России по ЦФО для детей сотрудников транспортной полиции организованы художественные выходные

УТ МВД России по ЦФО для детей сотрудников транспортной полиции организованы художественные выходные

В рамках проведения Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции», отделом информации и общественных связей УТ МВД России по ЦФО при содействии члена Общественного совета при Управлении Вячеслава Желвакова для детей сотрудников транспортной полиции организован мастер-класс по акварельной живописи, который состоялся в Школе акварели Сергея Андрияки.

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