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ВЕСТИ КРЫМ

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Жителю Курска вручили благодарность за спасение утопающих в Крыму

Жителю Курска вручили благодарность за спасение утопающих в Крыму

Инцидент произошел на пляже в районе посёлка Подмаячный. Мужчина заметил, как молодая пара тонет в море, и бросился им на помощь, несмотря на сильные волны.

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