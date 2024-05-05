Рогов заявил о "четком сигнале" России Зеленскому

Global Look Press/IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC Президенту Украины Владимиру Зеленскому объявлением российским МВД его в розыск был послан четкий сигнал о том, что с ним никто вести переговоры не намерен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии