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Дикий Юг - Природа Юга России

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В Москве годовалая девочка проглотила гашиш: мать забыла наркотик на подоконнике

В Москве годовалая девочка проглотила гашиш: мать забыла наркотик на подоконнике

В Москве годовалая девочка едва не поплатилась жизнью из-за безалаберности своей матери. Малышка, проживающая в Ташкентском переулке на юго-востоке столицы, отравилась наркотиками, которые неосторожная родительница оставила без присмотра.

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