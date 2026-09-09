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Цены на газ в Европе превысили $950 впервые с декабря 2022 года

Цены на газ в Европе превысили $950 впервые с декабря 2022 года

Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше $950 за 1 тыс. куб. м впервые с 23 декабря 2022 года. Об этом 9 сентября свидетельствовали данные Лондонской биржи ICE.

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