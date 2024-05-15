Небензя заявил, что место Зеленского на свалке истории

Украинский лидер Владимир Зеленский и его соратники должны быть отправлены на свалку истории, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая в ходе заседания Совбеза, посвященного украинскому конфликту.
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