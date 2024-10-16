В Госдуме отклонили законопроект об альтернативе ЕГЭ

Думский комитет по просвещению отклонил проект закона, которым предлагалось предоставить выпускникам возможность выбирать между единым госэкзаменом (ЕГЭ) и экзаменами по образовательным дисициплинам основного общего и среднего общего образования.
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