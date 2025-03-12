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Царьград

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Время вышло: учёные объясняют связь Часов Судного Дня с увеличением смертности

Время вышло: учёные объясняют связь Часов Судного Дня с увеличением смертности

Численность опасных болезней на Земле возрастает при движении стрелокЧем ближе стрелки Часов Судного Дня к полуночи, тем больше становится некоторых заболеваний, а в итоге увеличивается смертность.

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