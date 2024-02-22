«Крылья Советов» взяли в аренду аргентинца Ороско

Перед закрытием зимнего трансферного окна «Крылья Советов» усилились полузащитником Франко Ороско. Сайт «Крыльев» сообщает, что Ороско взят в аренду у аргентинского клуба «Ланус» до конца 2024 года с правом выкупа.
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