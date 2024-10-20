Оператор БПЛА сбросил зажигательный боеприпас на украинский БТР и сжег его

Оператор ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) группировки войск «Запад» сбросил на бронетранспортер (БТР) М113 Вооруженных сил Украины (ВСУ) специальный противотанковый зажигательный боеприпас и сжег его.
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