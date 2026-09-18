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Царьград

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Суд 30 октября решит судьбу дела против Католикоса Гарегина II

Суд 30 октября решит судьбу дела против Католикоса Гарегина II

Заседание суда общей юрисдикции Армавирской области Армении, на котором будет рассмотрен вопрос о прекращении уголовного дела в отношении Католикоса всех армян Гарегина II и шести епископов, назначено на 30 октября.

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