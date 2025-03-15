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Царьград

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Минобороны России: 67,6 тыс. потерь ВСУ в Курской области за время боёв

Минобороны России: 67,6 тыс. потерь ВСУ в Курской области за время боёв

ВСУ понесли существенные потери в Курской области. По данным Минобороны России, число потерь превышает 67,6 тысячи человек, из которых более 220 были за последние сутки.

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Комментарии
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Амара Карпова
И остатки свиньи едят!!!
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