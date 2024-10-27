Добывающая промышленность: канадский графит с Мадагаскара

Канадская компания NextSourse Materials объявила о первой коммерческой поставке высококачественного графитового концентрата, сырья для высокотехнологичного производства, с ее рудника Моло на юге Мадагаскара.
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