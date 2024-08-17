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«Я всех начала посылать»: фанаты Волочковой затравили жену ее бывшего мужа

«Я всех начала посылать»: фанаты Волочковой затравили жену ее бывшего мужа

Елена Николаева пообещала рассказать подписчикам всю правду. Елена Николаева жена Игоря Вдовина соцсетиТелеведущая Елена Николаева попала под жесткий хейт фанатов Анастасии Волочковой после того, как вступила в отношения с Игорем Вдовиным.

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