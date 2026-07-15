Радимов о финале ЧМ-2026: «Аргентина и Англия без шансов. Испания настолько уверена в своих силах»

Владислав Радимов считает, что сборная Испании выиграет ЧМ-2026. Накануне «красная фурия» победила Францию (2:0) в 1/2 финала и встретится в решающем матче с Аргентиной или Англией, которые сыграют между собой сегодня.
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