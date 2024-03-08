История Северодвиснкого моста

В 1897 году от Вологды до Архангельска довели железную дорогу. Правда, до левого берега. Вопрос строительства ж/д моста возник с началом Первой мировой, когда возросло значение Архангельского морского порта.
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