18 июля в Липецкой области отметили День госпожнадзора

Профессиональный праздник сотрудников госпожнадзора учреждён в 1927 году. Сегодня инспекторы не только проверяют объекты, но и оценивают угрозы, внедряют современные методы защиты, ведут просветительскую работу.
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