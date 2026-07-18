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Новости Липецка

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18 июля в Липецкой области отметили День госпожнадзора

18 июля в Липецкой области отметили День госпожнадзора

Профессиональный праздник сотрудников госпожнадзора учреждён в 1927 году. Сегодня инспекторы не только проверяют объекты, но и оценивают угрозы, внедряют современные методы защиты, ведут просветительскую работу.

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