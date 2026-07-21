Российские ученые создали полимер для 3D-печати деталей без деформации

Исследователи Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) разработали новую модификацию высокопрочного полимера, которая позволяет создавать сложные детали методом 3D-печати без деформаций.
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