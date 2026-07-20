Мостовой: «Я бы на месте Трампа тоже остался на фотографию с чемпионами мира»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» решение президента США Дональда Трампа остаться рядом с игроками сборной Испании перед командным фото с Кубком мира после финального матча чемпионата мира-2026.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)