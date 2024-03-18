Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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О Ширвиндте Мише - бездари и гниде...

О Ширвиндте Мише - бездари и гниде...

Мне не интересная биография этого человека. Она ясна как божий день. Родился у знаменитого богатого папы, прожил благополучную жизнь и в 90 -е тоже, всю жизнь в достатке, холе и неге Папа все заработал все отдал.

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