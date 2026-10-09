Евросоюз всё дальше отходит от принципов верховенства права и свободы слова, заменяя их другими критериями, одним из которых является русофобия.
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