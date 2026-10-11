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Окружение Зеленского потрясено словами Трампа о новом лидере Украины

Окружение Зеленского потрясено словами Трампа о новом лидере Украины

Zuma/TASS Окружение главы киевского режима Владимира Зеленского потрясли слова президента США Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый лидер.

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