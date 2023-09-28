Уникальная возможность провести ночь на болоте с ослом и свечами из ушной серы предоставилась в лесах Шотландского нагорья.
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Уникальная возможность провести ночь на болоте с ослом и свечами из ушной серы предоставилась в лесах Шотландского нагорья.