👍 В Крыму на выборах Президента России голосующим впервые подарят тематические ручки и значки Председатель территориальной избирательной комиссии Бахчисарайского района Светлана Беликова.
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👍 В Крыму на выборах Президента России голосующим впервые подарят тематические ручки и значки Председатель территориальной избирательной комиссии Бахчисарайского района Светлана Беликова.