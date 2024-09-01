Путин: отношения РФ и Узбекистана носят характер стратегического партнерства

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Президент РФ Владимир Путин в поздравлении лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиееву по случаю Дня независимости республики заявил, что отношения между странами носят характер стратегического партнерства и союзничества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.