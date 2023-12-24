Охлобыстин сделал новое жесткое заявление по голой вечеринке Ивлеевой

Актер и общественный деятель Иван Охлобыстин сделал новое жесткое заявление по «голой вечеринке».«Разумеется, нас обманут, разумеется, все участвующие в «голой вечеринке» Ивлеевой, будут сразу после новогоднего поздравления президента, тешить нас ласковыми песнями про любовь и верность.