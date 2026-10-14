Огромного медведя весом около 500 кг ликвидировали в Новосибирской области

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В Новосибирской области был ликвидирован медведь, вес которого почти в два раза больше среднестатистической особи в регионе.
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