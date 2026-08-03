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Аргументы недели

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Во Флориде мужчина застрелил соседа, приняв его за дикое животное

Во Флориде мужчина застрелил соседа, приняв его за дикое животное

В американском штате Флорида роковая ошибка стоила жизни 30-летнему мужчине. Поздним вечером супруга 25-летнего Ариэля Родригеса услышала подозрительный шум со стороны заднего двора и решила, что в курятник забрался хищник.

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