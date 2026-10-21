WSJ: работу системы Starlink на Украине ограничил Илон Маск Решение об ограничении работы спутниковой системы связи Starlink на Украине принял Илон Маск, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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