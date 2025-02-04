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Новости Омска

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Три участка у омских Пяти озер выбрали для привлечения инвесторов

Три участка у омских Пяти озер выбрали для привлечения инвесторов. Это территории возле озер Щучье и Линево, где разрешено строить «объекты рекреационного назначения».

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