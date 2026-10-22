Разыгрывающий Джа Морэнт в среду дебютировал за «Блэйзерс» в официальных матчах. Во встрече с «Санз» (124:83) Морэнт вышел в стартовой пятерке и набрал 14 очков, 5 подборов, 8 передач и 3 перехвата.