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Карвахаль об игре против Холанда: «Испания не позволяла ему удобно принимать мяч. Похвалите центральных защитников»

Карвахаль об игре против Холанда: «Испания не позволяла ему удобно принимать мяч. Похвалите центральных защитников»

Защитник испанцев выразил мнение после матча отбора Евро-2024 с Норвегией (1:0). «В обороне, начиная от Унаи [Симона] и заканчивая Альваро [Моратой], мы действовали очень компактно и не позволяли ему удобно принимать мяч.

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