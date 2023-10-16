Карвахаль об игре против Холанда: «Испания не позволяла ему удобно принимать мяч. Похвалите центральных защитников»

Защитник испанцев выразил мнение после матча отбора Евро-2024 с Норвегией (1:0). «В обороне, начиная от Унаи [Симона] и заканчивая Альваро [Моратой], мы действовали очень компактно и не позволяли ему удобно принимать мяч.