Политнавигатор Президента Сербии стоит критиковать за дела, а не за слова После приёма в американском посольстве в Белграде 2 июля по случаю дня независимости США президент Сербии Александр Вучич написал, что «Сербия и США – союзники в решающие исторические моменты».
Ну что же... союзник - так союзник. Сербия
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Натуральный. И лицо у него такое же. Слащавое. Короче плохиш.
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19 час.
Наталия
Вучич вынужден вертеться, как уж на сковороде. К сожалению, не очень сильный человек, оказавшийся во главе своей страны в самое тяжелое время. Искренне переживает за свою Сербию, и, в меру своих сил и способностей пытается, все-таки, сохранить остатки независимости.
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17 час.
саша дмитренко
несколько напоминает батьку(( каким он был до недавнего времени
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11 час.
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