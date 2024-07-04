Ну что же... союзник - так союзник. Сербия

Наталия

Вучич вынужден вертеться, как уж на сковороде. К сожалению, не очень сильный человек, оказавшийся во главе своей страны в самое тяжелое время. Искренне переживает за свою Сербию, и, в меру своих сил и способностей пытается, все-таки, сохранить остатки независимости.