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Исполнитель Интарс Бусулис: «Надо любить все, всех и с открытой душой»

Исполнитель Интарс Бусулис: «Надо любить все, всех и с открытой душой»

Удивительный человек Интарс Бусулис: улыбчивый, позитивный, открытый! А таланта в нем – море без краев! Где бы Интарс не появился, то его всегда ждут и любят! Да, вот такой еще один талант есть у латвийского исполнителя Интарса Бусулиса.

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