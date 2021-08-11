Исполнитель Интарс Бусулис: «Надо любить все, всех и с открытой душой»

Удивительный человек Интарс Бусулис: улыбчивый, позитивный, открытый! А таланта в нем – море без краев! Где бы Интарс не появился, то его всегда ждут и любят! Да, вот такой еще один талант есть у латвийского исполнителя Интарса Бусулиса.