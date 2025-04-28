Пауза для блицкрига: перемирию на Украине не бывать

На Украине потребовали внеочередного созыва заседания Верховной Рады, на котором необходимо обсудить мирный план и вообще понять, способен ли хотя бы парламент к миру, если президентская ветка власти не хочет его.
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