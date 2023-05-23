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«Спарта» выиграла чемпионат Чехии впервые с 2014-го. У нее 13 титулов – это рекорд страны

«Спарта» выиграла чемпионат Чехии впервые с 2014-го. У нее 13 титулов – это рекорд страны

Команда Бриана Приске сегодня сыграла вничью со «Словацко» (0:0) и гарантировала себе титул. В последний раз до этого пражская команда завоевывала титул в сезоне-2013/14.

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