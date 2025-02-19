«Месть — их главное оружие» Как боевое крыло закрытого братства из Ингушетии оказалось причастно к самым громким терактам в России

В Ингушетии экс-начальник полиции города Карабулак Илез Нальгиев, ранее судимый за пытки задержанного, едва не стал жертвой покушения: киллер попытался открыть по нему огонь из пистолета, но у оружия заклинил затвор, и злоумышленник сбежал.