«Месть — их главное оружие» Как боевое крыло закрытого братства из Ингушетии оказалось причастно к самым громким терактам в России

В Ингушетии экс-начальник полиции города Карабулак Илез Нальгиев, ранее судимый за пытки задержанного, едва не стал жертвой покушения: киллер попытался открыть по нему огонь из пистолета, но у оружия заклинил затвор, и злоумышленник сбежал.
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