Жительницу Приморья признали виновной в отравлении школьников крысиным ядом

Октябрьский районный суд рассмотрел дело об отравлении школьников крысиным ядом. Он приговорил сотрудницу дезинфекционной станции к году ограничения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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