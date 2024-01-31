Юные крымчане научились делать окопные свечи

По инициативе Светланы Борисенко, советника директора по воспитанию в симферопольской средней школе №12, прошёл мастер-класс для учеников 8 класса по изготовлению окопных свечей, который провел Алексей Тохтомыш, член Региональной общественной организации «Союз пограничников Крыма».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии