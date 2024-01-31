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ВЕСТИ КРЫМ

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Юные крымчане научились делать окопные свечи

Юные крымчане научились делать окопные свечи

По инициативе Светланы Борисенко, советника директора по воспитанию в симферопольской средней школе №12, прошёл мастер-класс для учеников 8 класса по изготовлению окопных свечей, который провел Алексей Тохтомыш, член Региональной общественной организации «Союз пограничников Крыма».

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