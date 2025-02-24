Рябков: прекращение огня на Украине грозит последствиями

МОСКВА, 24 февраля, ФедералПресс. Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что прекращение огня на Украине без решения коренных причин конфликта может привести к серьезным последствиям, затрагивающим и отношения между Россией и США.
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