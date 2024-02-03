Нижегородцев предупредили о фейковом telegram-канале с угрозами терактов

Нижегородцев предупредили о фейковом telegram-канале «Конец Дзержинска». Как сообщил полковник полиции в отставке Алексей Трифонов, жителей Дзержинска напугали сообщения о намерении устроить теракты в школах.
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