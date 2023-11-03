Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Al Jazeera: десятки людей погибли при ударе по школе и медконвою в Газе

Al Jazeera: десятки людей погибли при ударе по школе и медконвою в Газе

По меньшей мере 20 человек убиты в палестинском городе Газа во время бомбардировки здания школы ООН в районе Сафтави, где размещались беженцы, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные министерства здравоохранения анклава.

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