Появилось видео момента подрыва генерала Кириллова в Москве

МОСКВА, 17 декабря, ФедералПресс. На видео попал момент взрыва, в результате которого в Москве погиб начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов, которого СБУ обвинила в использовании запрещенного химического оружия в зоне военных действий на Украине.