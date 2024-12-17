Появилось видео момента подрыва генерала Кириллова в Москве

МОСКВА, 17 декабря, ФедералПресс. На видео попал момент взрыва, в результате которого в Москве погиб начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов, которого СБУ обвинила в использовании запрещенного химического оружия в зоне военных действий на Украине.
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