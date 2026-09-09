Власти Норвегии попытались скрыть визит Зеленского в Осло

Власти Норвегии до последнего скрывали приезд Владимира Зеленского в Осло. Лишь недавно, благодаря журналисткой инициативе, стало известно - глава киевского режима лично простился с королем Норвегии Харальдом V.
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