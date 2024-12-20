Исследование показало, почему люди смотрят передачи про маньяков

Фото: heromoney.ru Российские ученые выяснили, почему люди интересуются передачами о маньяках. Исследование, проведенное социологами из НИУ ВШЭ, показало, что зрители обращаются к этому контенту, чтобы испытать сильные эмоции, которых им не хватает в повседневной жизни, а также для понимания причин, побуждающих людей к преступлениям.