Исследование показало, почему люди смотрят передачи про маньяков

Фото: heromoney.ru Российские ученые выяснили, почему люди интересуются передачами о маньяках. Исследование, проведенное социологами из НИУ ВШЭ, показало, что зрители обращаются к этому контенту, чтобы испытать сильные эмоции, которых им не хватает в повседневной жизни, а также для понимания причин, побуждающих людей к преступлениям.
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