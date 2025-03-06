Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Александр
    О себе пиши,русских не трогай.Кажется, над нами...
  • Александр
    Осетра то урежьте.Во всём Таджикистане живёт менее 10 млн.таджиков.Их больше всего в Афганистане.Оттуда в Россию не е...Кажется, над нами...
  • elena zimina
    Таджики рулят, а русские в жопе.Кажется, над нами...

Окружение Трампа провело тайную встречу в Киеве

Окружение Трампа провело тайную встречу в Киеве

Четыре политика из окружения американского лидера Дональда Трампа провели тайные переговоры с рядом ведущих политических оппонентов президента Украины Владимира Зеленского, пишет европейское издание Politico со ссылкой на трех депутатов Верховной рады и неназванного эксперта по внешней политике из Республиканской партии США.

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