Окружение Трампа провело тайную встречу в Киеве

Четыре политика из окружения американского лидера Дональда Трампа провели тайные переговоры с рядом ведущих политических оппонентов президента Украины Владимира Зеленского, пишет европейское издание Politico со ссылкой на трех депутатов Верховной рады и неназванного эксперта по внешней политике из Республиканской партии США.
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