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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бородавко о тренерском штабе сборной России: «Изменений не предвидится. У нас сбалансированный коллектив»

– Никто из тренеров не изъявлял желания уйти? Будут ли перестановки в тренерском штабе сборной России? – Предварительно ничего такого не было.

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