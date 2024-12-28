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Дух волшебства: приморцам рассказали, как создать атмосферу праздника дома

Дух волшебства: приморцам рассказали, как создать атмосферу праздника дома

Подготовка к Новому году – один из самых волнительных моментов предстоящего торжества. В это время в домах вновь собираются все члены семьи, дом наполняется невероятным запахом елки и мандаринов, а вокруг начинает царить атмосфера волшебства, делится с корреспондентом PRIMPRESS приморский декоратор Ксения Поповская.

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