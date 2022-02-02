Бразилия не проигрывает 32 матча подряд в отборах ЧМ. Это рекорд для южноамериканских сборных

Сборная Бразилии разгромила Парагвай (4:0) в рамках квалификации ЧМ-2022. «Селесао» продлили беспроигрышную серию в отборах ЧМ до 32 матчей, побив рекорд для Южной Америки, установленный самой Бразилией в 1993 году.